24.12.2022 11:28 Рита Парфенова

Ухвалений бюджет Харківської області на 2023 рік

Депутати Харківської обласної ради 96 голосами ухвалили обласний бюджет на 2023 рік.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

У бюджеті Харківської області на 2023 рік запланували доходи та видатки на рівні 4,7 млрд грн. Цей бюджет – про захист тих, хто щодня наближає нашу спільну Перемогу. Про кожного, хто міцно тримає свій фронт.



Першочергово кошти спрямуються на підтримку військових, медицину, освіту й соціальний захист жителів Харківщини. Також не залишаємо без уваги молодь, сферу культури, наших спортсменів та їхніх тренерів.



Окрім цього, передбачили використання резервних коштів на виклики воєнного часу – 641 млн грн. Мова йде про посилення територіальної оборони, зміцнення систем цивільного захисту тощо. Кошти з Резервного фонду зможемо оперативно направляти на нагальні потреби безпеки та оборони, а також на підтримку простих людей.

Нагадаємо, проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік схвалений на сесії Харківської міської ради 17 листопада.