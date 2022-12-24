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24.12.2022  11:28   Рита Парфенова

Ухвалений бюджет Харківської області на 2023 рік

Депутати Харківської обласної ради 96 голосами ухвалили обласний бюджет на 2023 рік.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

У бюджеті Харківської області на 2023 рік запланували доходи та видатки на рівні 4,7 млрд грн. Цей бюджет – про захист тих, хто щодня наближає нашу спільну Перемогу. Про кожного, хто міцно тримає свій фронт.

Першочергово кошти спрямуються на підтримку військових, медицину, освіту й соціальний захист жителів Харківщини. Також не залишаємо без уваги молодь, сферу культури, наших спортсменів та їхніх тренерів.
   
Окрім цього, передбачили використання резервних коштів на виклики воєнного часу – 641 млн грн. Мова йде про посилення територіальної оборони, зміцнення систем цивільного захисту тощо. Кошти з Резервного фонду зможемо оперативно направляти на нагальні потреби безпеки та оборони, а також на підтримку простих людей.

Нагадаємо, проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік схвалений на сесії Харківської міської ради 17 листопада.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  бюджет, харьковская область, харьков
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