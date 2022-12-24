24.12.2022 12:03 Рита Парфенова

Тіло чоловіка, вбитого окупантами, ексгумували на Харківщині

Поліція ексгумувала тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу на Харківщині.

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ 43-річний мешканець с.Петропавлівка Куп’янського району під час окупації на вулиці потратив під артобстріл військ російської федерації. Потерпілий отримав смертельні осколкові поранення.

Зі слів матері загиблого, чоловік загинув ще 19 вересня. Його поховали на місцевом кладовищі.

23 грудня працівники Куп’янського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели огляд місця події та вилучили тіло померлого. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Слідчі дії проводились в межах досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення. Нагадаємо, на деокупованій території під Харковом відкрита найсучасніша ДНК-лабораторія.