Тиждень тому в лісі під Куп’янськом військові рф розстріляли двох місцевих (фото)

Слідчі ексгумували двох чоловіків, розстріляних окупантами біля Куп’янська.
Слідству відомо, що двоє чоловіків - 28-річний Сергій та 39-річний Сергій зникли без вісті 19 листопада цього року, біля села Подоли. В той день в них зламався автомобіль, як наслідок - їм довелося поверталися додому пішки через ліс.
В цьому лісі знаходились військовослужбовці рф, які, за версією слідства, побачивши українських цивільних, розстріляли їх, та закопали тіла.
24 листопада слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури провели ексгумацію - на тілах вбитих знайдені вогнепальні поранення.
Нагадаємо, у Куп’янському районі прокурори ексгумували чотири трупи загиблих від ракетних ударів окупантів та вилучили уламки авіабомб ФАБ-500.
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