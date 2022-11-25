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25.11.2022  15:32   Рита Парфенова

Тиждень тому в лісі під Куп’янськом військові рф розстріляли двох місцевих (фото)

Слідчі ексгумували двох чоловіків, розстріляних окупантами біля Куп’янська.

Новини Харькова: в лісі під Куп’янськом військові рф розстріляли двох місцевих
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Слідству відомо, що двоє чоловіків - 28-річний Сергій та 39-річний Сергій зникли без вісті 19 листопада цього року, біля села Подоли. В той день в них зламався автомобіль, як наслідок - їм довелося поверталися додому пішки через ліс.

Новини Харькова: в лісі під Куп’янськом військові рф розстріляли двох місцевих

В цьому лісі знаходились військовослужбовці рф, які, за версією слідства, побачивши українських цивільних, розстріляли їх, та закопали тіла.

24 листопада слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури провели ексгумацію - на тілах вбитих знайдені вогнепальні поранення.

Новини Харькова: в лісі під Куп’янськом військові рф розстріляли двох місцевих Новини Харькова: в лісі під Куп’янськом військові рф розстріляли двох місцевих

Нагадаємо, у Куп’янському районі прокурори ексгумували чотири трупи загиблих від ракетних ударів окупантів та вилучили уламки авіабомб ФАБ-500.

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  эксгумация, харьков, агрессия россии
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