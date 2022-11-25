25.11.2022 15:57 Рита Парфенова

У стоматполіклініці №7 встановили генератор

Новий генератор працює на території Міської стоматологічної поліклініки №7.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Генератор підключено та введено в експлуатацію. Завдяки цьому лікарі поліклініки можуть безперервно надавати медичну допомогу городянам, у тому числі дітям, незважаючи на наслідки ворожих обстрілів, які призводять до знеструмлення критичної інфраструктури.



Обладнання встановлено за участі Міжнародного фонду допомоги дітям при ООН (ЮНІСЕФ).

Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме з 28 листопада по 4 грудня 2022 року.