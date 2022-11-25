У стоматполіклініці №7 встановили генератор

Новий генератор працює на території Міської стоматологічної поліклініки №7.
Генератор підключено та введено в експлуатацію. Завдяки цьому лікарі поліклініки можуть безперервно надавати медичну допомогу городянам, у тому числі дітям, незважаючи на наслідки ворожих обстрілів, які призводять до знеструмлення критичної інфраструктури.
Обладнання встановлено за участі Міжнародного фонду допомоги дітям при ООН (ЮНІСЕФ).
Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме з 28 листопада по 4 грудня 2022 року.
Комментариев: 0
Будьте готові до того, що всі відносини сьогодні будуть будуватися за принципом особистих симпатій та антипатій. Присвятіть день творчості і яскраві враження вам гарантовані.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
У першу п'ятницю після американського Дня подяки у західних країнах розпочинається традиційний різдвяний сезон розпродажів.
влажность:
давление:
ветер: