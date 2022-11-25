Харківобленерго представило новий графік відключення світла

Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 28 листопада по 4 грудня 2022 року.
Нагадаємо, станом на ранок 25 листопада Харків повністю заживлений, в області на світло чекають 100 тисяч споживачів.
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Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
У першу п'ятницю після американського Дня подяки у західних країнах розпочинається традиційний різдвяний сезон розпродажів.
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