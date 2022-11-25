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25.11.2022  14:47   Рита Парфенова

Харківобленерго представило новий графік відключення світла

Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 28 листопада по 4 грудня 2022 року.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Повідомляється, що з 28 листопада по 4 грудня в Харківській області діятиме новий графік відключення світла.
 
У графіку, як і раніше, зазначено 12 черг відключення електропостачання. Світло відключатимуть з 7:00 до 22:00 не більше, ніж на три години.
 
Ознайомитись із графіком відключення світла можна на сайті.

Нагадаємо, станом на ранок 25 листопада Харків повністю заживлений, в області на світло чекають 100 тисяч споживачів.

 

 

Тэги:  отключение света, харьков
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