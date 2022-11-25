25.11.2022 14:47 Рита Парфенова

Харківобленерго представило новий графік відключення світла

Новий графік погодинних відключень світла діятиме з 28 листопада по 4 грудня 2022 року.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Повідомляється, що з 28 листопада по 4 грудня в Харківській області діятиме новий графік відключення світла.

У графіку, як і раніше, зазначено 12 черг відключення електропостачання. Світло відключатимуть з 7:00 до 22:00 не більше, ніж на три години.

Ознайомитись із графіком відключення світла можна на сайті

Нагадаємо, станом на ранок 25 листопада Харків повністю заживлений, в області на світло чекають 100 тисяч споживачів.