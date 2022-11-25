25.11.2022 14:25 Рита Парфенова

На головному флагштоці Харкова міняють найбільший державний прапор у місті (відео)

На харківському флагштоці замінили полотнище прапора України.





Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці Харківзеленбуд до Дня Державного Прапора замінили на харківському флагштоці полотнище прапора України.



Державний символ України перебуває у цілості та безпеці. Працівники комунального підприємства регулярно проводять ревізію флагштока та прапора.

Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим не лише в Україні, а й у Європі – його висота становить 102 метри, розміри – 15х22,5 метри.