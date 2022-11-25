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25.11.2022  13:54   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 25 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 25 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 50 легкових авто;
  • «Угринів» - 25 легкових авто;
  • «Грушів» - 45 легкових авто;
  • «Краківець» - 80 легкових авто;
  • «Шегині» - 85 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 15 легкових авто;
  • «Ужгород» - 20 легкових авто, 1 автобус.

Угорщина:

  • «Тиса» - 25 легкових авто, 1 автобус;
  • «Косино» - 15 легкових авто;
  • «Лужанка» - 5 легкових авто;
  • «Вилок» - 10 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 50 легкових авто.

За добу 24 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 62 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 29 тисяч осіб, 25 тисяч з них –  наші співвітчизники.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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