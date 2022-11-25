25.11.2022 13:54 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 25 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 25 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 50 легкових авто;

«Угринів» - 25 легкових авто;

«Грушів» - 45 легкових авто;

«Краківець» - 80 легкових авто;

«Шегині» - 85 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 15 легкових авто;

«Ужгород» - 20 легкових авто, 1 автобус.

Угорщина:

«Тиса» - 25 легкових авто, 1 автобус;

«Косино» - 15 легкових авто;

«Лужанка» - 5 легкових авто;

«Вилок» - 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 50 легкових авто.

За добу 24 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 62 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 33 тисячі осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 29 тисяч осіб, 25 тисяч з них – наші співвітчизники.