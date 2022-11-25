У Харкові відбудовують багатоповерхівки, постраждалі внаслідок ворожих обстрілів (фото)

Відновлювальні роботи проводяться у різних районах Харкова.
У Немишлянському районі підрядна організація АТ «Житлобуд-1» відновлює житлові будинки по вул. Амосова, де ворожі снаряди зруйнували покрівлі та вентиляційні канали.
Так, в одній з будівель заливають плити на покрівлі та відновлюють стіни на технічному поверсі, а в іншій - ремонтують покрівлю машинного приміщення та відновлюють дефлекторні зонти.
У Холодногірському районі фахівці АТ «Житлобуд-1», АТ «Житлобуд-2» та КП «Харківспецбуд» продовжують відновлювати житлові будинки по вул. Холодногірській, вул. Великій Панасівській та вул. Полтавський Шлях, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.
Нагадаємо, комунальники оперативно провели роботи щодо відновлення водопостачання у всі райони міста.
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