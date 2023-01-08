08.01.2023 12:36 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 8 січня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 8 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща: «Устилуг» - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Грушів» - 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» -80 л/а, 4 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» - 25 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках). Словацька Республіка: «Ужгород» - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється). Угорщина: «Тиса» - 20 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Косино» - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» - 20 л/а, 0 пішоходів. Нагадаємо, з понеділка харківський тролейбус знову зв'яже Холодну гору та Нову Баварію.



