08.01.2023 12:36 Віталій Хінєвіч
Ситуація з виїздом із України 8 січня на західних пунктах пропуску
У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.
Станом на 12.00 8 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Устилуг» - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Угринів» - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
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«Грушів» - 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
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«Краківець» -80 л/а, 4 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Шегині» - 25 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словацька Республіка:
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«Ужгород» - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
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«Тиса» - 20 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Косино» - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
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«Лужанка» - 20 л/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, з понеділка харківський тролейбус знову зв'яже Холодну гору та Нову Баварію.
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