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23.08.2021  09:31   

В Харькове подняли государственный флаг Украины

Мероприятие приурочили ко Дню государственного флага Украины.


// РЕДПОСТ

На церемонии велась трансляция поднятия флага из географического центра Украины - Черкасской области, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

С днём государственного символа украинцев поздравил президент Владимир Зеленский.

Флагшток на пересечении Соборного спуска и Полтавского Шляха в Харькове устанавливался в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким в Европе – его высота составляет 102 метра.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, принявший участие в торжественной церемонии поднятия флага, отметил, что для харьковчан очень знаково, что День города совпадает с Днем государственного флага, и на эту дату запланировано много мероприятий.

«Могу сказать, это очень знаковое место, наверное, Бог помогал это делать, потому что рядом Благовещенский собор, красиво все получилось, – отметил Игорь Терехов. – И несмотря на то, что флагшток установлен в низине, с площади Конституции его видно. Когда вы подойдете к Нике, увидите, что развевается флаг».

Игорь Терехов отметил, что реальная высота флагштока – 102 метра. «Когда мы строили его, проектировали высоту 101 метр. Сегодня перемеряли, посмотрели проектные отметки, потому что здесь поднимался грунт, высота флагштока оказалась 102 метра», – рассказал он.

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Тэги:  флаг, харьков
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