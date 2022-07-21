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21.07.2022  16:15   Віталій Хінєвіч

В Харкові оновили Державний прапор на найвищому флагштоці України

Фахівці провели ревізію харківського флагштока.

Харків прапор України
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що 21  липня фахівці СКП "Харківзеленбуд" замінили полотнище Державного прапора України.
 
Перед цим співробітники компанії провели планову ревізію флагштока та полотнища прапора.
 
Нагадаємо, харків'янин встановив національний рекорд на чемпіонаті Європи з велоспорту.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  флаг, харьков
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