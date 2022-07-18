На найвищому флагштоку України у Харкові перевірили прапор

Харківські комунальники перевірили цілісність флагштока та полотнища та підняли прапор на колишнє місце.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.
Фахівці СКП "Харківзеленбуд" провели заплановану ревізію флагштока та полотнища Державного прапора України.
Полотно прапора спустили, щоби перевірити, і підняли на місце.
Як зазначають на підприємстві, державний символ України перебуває у безпеці та безпеці.
Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим не лише в Україні, а й у Європі – його висота становить 102 метри, розміри – 15х22,5 метри.
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