18.07.2022 09:39 Рита Парфенова

На найвищому флагштоку України у Харкові перевірили прапор

Харківські комунальники перевірили цілісність флагштока та полотнища та підняли прапор на колишнє місце.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.



Фахівці СКП "Харківзеленбуд" провели заплановану ревізію флагштока та полотнища Державного прапора України.

Полотно прапора спустили, щоби перевірити, і підняли на місце.



Як зазначають на підприємстві, державний символ України перебуває у безпеці та безпеці.

Нагадаємо, флагшток у Харкові перетині Соборного узвозу та Сергіївської площі встановили 23 серпня 2021 року в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він є найвищим не лише в Україні, а й у Європі – його висота становить 102 метри, розміри – 15х22,5 метри.