18.07.2022 10:29 Рита Парфенова

Наслідки нічного обстрілу П'ятихаток: фото

Район Харкова в ніч проти 18 липня обстріляли із систем РЗСО

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.



За інформацією Болвінова, нічний обстріл по П’ятихаткам було здійснено із реактивних систем залпового вогню.





«російська федерація вже вкотре обстріляла наше місто. Цього разу пошкоджено два житлових будинки, автівки та прилегла територія», – зазначив начальник СУ.

Обстріл відбувся близько півночі проти 18 липня – о 00:20 до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про обстріл району військовими російської федерації.





Внаслідок влучань артилерійських снарядів реактивної системи залпового вогню частково зруйновані два житлові будинки: пошкоджені два поверхи багатоповерхівки та дах сусіднього будинку, віконні рами та автівки.





Постраждалих на щастя немає. Слідчі на місці, фіксують усі деталі.





За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, проти ночі 18 липня ракетних ударів зазнали місто Харків, Чугуїв та смт Золочів