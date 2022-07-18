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18.07.2022  10:29   Рита Парфенова

Наслідки нічного обстрілу П'ятихаток: фото

Район Харкова в ніч проти 18 липня обстріляли із систем РЗСО

Новини Харків: Наслідки нічного обстрілу П'ятихаток

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

За інформацією Болвінова, нічний обстріл по П’ятихаткам було здійснено із реактивних систем залпового вогню.

Новини Харків: Наслідки нічного обстрілу П'ятихаток

«російська федерація вже вкотре обстріляла наше місто. Цього разу пошкоджено два житлових будинки, автівки та прилегла територія», – зазначив начальник СУ.

Новини Харків: Наслідки нічного обстрілу П'ятихаток

Обстріл відбувся близько півночі проти 18 липня – о 00:20 до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про обстріл району військовими російської федерації.

Новини Харків: Наслідки нічного обстрілу П'ятихаток

Внаслідок влучань артилерійських снарядів реактивної системи залпового вогню частково зруйновані два житлові будинки: пошкоджені два поверхи багатоповерхівки та дах сусіднього будинку, віконні рами та автівки.

Новини Харків: Наслідки нічного обстрілу П'ятихаток

Постраждалих на щастя немає. Слідчі на місці, фіксують усі деталі.

Новини Харків: Наслідки нічного обстрілу П'ятихаток

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Новини Харків: Наслідки нічного обстрілу П'ятихаток

Нагадаємо, проти ночі 18 липня ракетних ударів зазнали місто Харків, Чугуїв та смт Золочів

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, пятихатки, агрессия россии
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