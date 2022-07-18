Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 3 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 8 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 640 осіб. Одужало 300 314 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 254 особи.
Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 7 осіб (з них 3 – мешканці міста Харкова). Одна людина захворіла у Чугуївському районі області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 16 липня.
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