18.07.2022 11:11 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 3 випадки зараження коронавірусом у Харкові.









Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 8 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.



З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 640 осіб. Одужало 300 314 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 254 особи.



Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 7 осіб (з них 3 – мешканці міста Харкова). Одна людина захворіла у Чугуївському районі області.



Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 16 липня.