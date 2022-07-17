17.07.2022 10:24 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 17 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 632 человек. Выздоровел 300 202 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 359 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек (из них 3 - жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 июля.