16.07.2022 11:45 Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 июля



Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 624 человека. Выздоровел 300 099 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 454 человека.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 июля.