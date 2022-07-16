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16.07.2022  11:45   Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 июля

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 624 человека. Выздоровел 300 099 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 454 человека.

Коронавирус Харьков

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 июля.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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