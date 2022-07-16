Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 624 человека. Выздоровел 300 099 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 454 человека.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 июля.
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День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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