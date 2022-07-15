Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 612 человек. Выздоровел 300 001 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 541 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Хартковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (все жители города Харькова). Два человека заболели в Красноградском районе и одн - в Богодуховском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 июля.
Комментариев: 0
Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
День украинских миротворцев Верховная рада Украины учредила в 2013 году, он отмечается ежегодно 15 июля.
влажность:
давление:
ветер: