15.07.2022 11:36 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 612 человек. Выздоровел 300 001 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 541 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Хартковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (все жители города Харькова). Два человека заболели в Красноградском районе и одн - в Богодуховском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 июля.