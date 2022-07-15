    
Главная Новости Харькова Общество Украинцев предупредили о новом способе мошенничества
15.07.2022  11:15   Виталий Хиневич

Украинцев предупредили о новом способе мошенничества

На популярном ресурсе мошенники обещают денежные компенсации.

Мошенники
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.
 
Государственная служба специальной связи сообщает, что в социальной сети Facebook обнаружен ряд мошеннических страниц, содержащих ссылку на так называемый «Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів».
 
На данном ресурсе предлагают предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж. В случае выполнения указанных требований данные платежной карты будут скомпрометированы.
 
Государственная служба специальной связи напоминает о соблюдении следующих правил финансовой и кибергигиены:
 
  • никогда не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. Установить контроль движения средств: подключить SMS-информирование, установить лимиты на операции;
  • если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте – немедленно заблокировать карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг;
  • использовать надежные пароли, двухфакторную аутентификацию, антивирусные программы и следовать другим советам по кибербезопасности.
Напомним, российские спецслужбы намеревались взломать эфир украинских телеканалов.
 
Источник:   Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
 Тэги:  мошенники
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.04 Криминал и происшествия Киберполиция предупредила украинцев о новых видах мошенничества 17.04 Криминал и происшествия Харьковчан предупредили о волонтерах-мошенниках 18.03 Криминал и происшествия Украинцев предупредили о новом виде мошенничества с "помощью от государства"
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 