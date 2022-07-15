15.07.2022 11:15 Виталий Хиневич
Украинцев предупредили о новом способе мошенничества
На популярном ресурсе мошенники обещают денежные компенсации.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.
Государственная служба специальной связи сообщает, что в социальной сети Facebook обнаружен ряд мошеннических страниц, содержащих ссылку на так называемый «Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів».
На данном ресурсе предлагают предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж. В случае выполнения указанных требований данные платежной карты будут скомпрометированы.
Государственная служба специальной связи напоминает о соблюдении следующих правил финансовой и кибергигиены:
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никогда не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. Установить контроль движения средств: подключить SMS-информирование, установить лимиты на операции;
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если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте – немедленно заблокировать карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг;
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использовать надежные пароли, двухфакторную аутентификацию, антивирусные программы и следовать другим советам по кибербезопасности.
Напомним, российские спецслужбы намеревались взломать эфир
украинских телеканалов.
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