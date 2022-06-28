    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Российские спецслужбы намеревались взломать эфир украинских телеканалов
28.06.2022  15:20   Виталий Хиневич

Российские спецслужбы намеревались взломать эфир украинских телеканалов

Вражеские спецслужбы пытались взломать телеканалы, которые транслируют Всеукраинский телемарафон.

Телевизор
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ.
 
Сообщается, что киберспециалисты СБУ выявили и заблокировали попытки российских спецслужб, взломать электронные системы украинских телеканалов.
 
В канун Дня конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций.
 
По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ:
  • к видеопотоку прямой трансляции;
  • к новой ленте прямого эфира;
  • к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.
Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Однако подобные попытки могут повторяться.
 
Напомним, Сотрудники СБУ перехватили новые методички фсб.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.06 ЖКХ Харьковские коммунальщики ремонтируют сети на линии огня (фото) 28.06 Криминал и происшествия Артудар захватчиков по поселку Харьковщины: открыто уголовное дело (фото) 28.06 Криминал и происшествия Оккупанты обстреляли район Харькова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 