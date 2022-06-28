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28.06.2022  15:13   Дмитрий Колоней

Артудар захватчиков по поселку Харьковщины: открыто уголовное дело (фото)

Неприятель продолжает обстреливать мирные города Харьковщины.

Оккупанты обстреляли жилые дома в Золочеве. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 28 июня 2022 года российские войска совершили артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района. Повреждены два многоквартирных жилых дома - пострадали  11 квартир, энерго и газосети.
 
Оккупанты обстреляли жилые дома в Золочеве. Новости Харькова
 
Сотрудники следственно-оперативной группы отделения полиции №2 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное делоо нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел золочева, харьков
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