    
Главная Новости Харькова Технологии Украина договаривается о поставках новой партии Starlink
28.06.2022  14:55   Виталий Хиневич

Украина договаривается о поставках новой партии Starlink

Starlink обеспечивает бесперебойную связь объектов критически важной инфраструктуры.

Старлинк
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
 
Сообщается, что в Украине уже 12 тысяч Starlink обеспечивает бесперебойную связь объектов критически важной инфраструктуры. Однако необходимо около 20 тысяч терминалов. 
 
Министерство цифровой трансформации Украины продолжает договариваться о поставках новое партии Starlink.
 
Напомним, Starlink получила лицензию украинского оператора.
 
Источник:   Министерство цифровой трансформации Украины
 Тэги:  starlink
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.06 Технологии Starlink получила лицензию украинского оператора 20.04 Технологии Украинцы теперь могут использовать интернет-спутники компании Илона Маска (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 