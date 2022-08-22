22.08.2022 14:45 Віталій Хінєвіч

Україна отримала від Польщі термінали Starlink

Польща сплатила для України термінали супутникового інтернету.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра цифрової політики та трансформації Михайла Федорова.

Повідомляється, що Польща сплатила для України 5 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink.

Наразі Україна має близько 18 тисяч таких терміналів.

«Наші польські друзі передали Україні 5 тисяч Старлінків. Це допоможе українцям завжди бути на зв‘язку, а об’єктам критичної інфраструктури — працювати в найскладніших умовах. Дуже дякую державному cекретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинські за такий важливий крок»,- зазначив Михайло Федоров.

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