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22.08.2022  14:45   Віталій Хінєвіч

Україна отримала від Польщі термінали Starlink

Польща сплатила для України термінали супутникового інтернету.

Starlink
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра цифрової політики та трансформації Михайла Федорова.
 
Повідомляється, що Польща сплатила для України 5 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink.
 
Наразі Україна має близько 18 тисяч таких терміналів.
 
 «Наші польські друзі передали Україні 5 тисяч Старлінків. Це допоможе українцям завжди бути на зв‘язку, а об’єктам критичної інфраструктури — працювати в найскладніших умовах. Дуже дякую державному cекретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинські за такий важливий крок»,- зазначив Михайло Федоров.
 
Нагадаємо, молодь та вчителів запрошують прийняти участь в онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей».
 
Источник:   Михайло Федоров
 Тэги:  starlink
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