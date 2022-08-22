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22.08.2022  14:59   Дмитро Колонєй

Поранено жителя Харківщини під час обстрілу окупантами (фото)

Поліція Харківщини зафіксувала злочини загарбників.

Поранено жителя Харківщини під час обстрілу окупантами
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції 21 серпня 2022 року близько 09:30 ранку окупанти здійснили ракетний удар неподалік населеного пункту Олексіївка Лозівського району. Постраждалих немає. 
 
Поранено жителя Харківщини під час обстрілу окупантами
 
Близько 21:00 відбувся обстріл приватного сектору в Київському районі Харкова. Попередньо, стріляли з реактивних систем залпового вогню. 
Один чоловік отримав поранення. 
 
Поранено жителя Харківщини під час обстрілу окупантами
 
22 серпня о 03:00 снаряд потрапив в інфраструктурний об’єкт в Київському районі Харкова. 
Співробітники слідчо-оперативних груп, криміналісти, вибухотехніки провели огляди місць подій та зібрали речові докази.
 
Поранено жителя Харківщини під час обстрілу окупантами
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
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