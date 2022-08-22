22.08.2022 15:10 Віталій Хінєвіч

Харківський школяр взяв участь у запливі через Босфор

Борис Колотов отримав статус міжконтинентального плавця.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що харків’янин Борис Колотов 21 серпня прийняв участь у 34-й крос-континентальному запливі через Босфор. Це щорічне змагання з плавання на відкритій воді між Європою та Азією.

Школяр із Салтівського району подолав 6,5 кілометрів на Босфорі за 1:04:25.

Заплив проводиться Національним олімпійським комітетом Туреччини щорічно з 1989 року. Дистанція 6,5 км. починається в Калніджі (в азіатській частині Стамбула) і закінчується в парку Куручешме Джеміль Топузлу (у європейській частині мегаполісу).

Борис Колотов отримав статус міжконтинентального плавця та нагороджений медаллю фінішера.