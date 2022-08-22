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22.08.2022  15:10   Віталій Хінєвіч

Харківський школяр взяв участь у запливі через Босфор

Борис Колотов отримав статус міжконтинентального плавця.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що харків’янин Борис Колотов 21 серпня прийняв участь у 34-й крос-континентальному запливі через Босфор. Це щорічне змагання з плавання на відкритій воді між Європою та Азією.
 
Школяр із Салтівського району подолав 6,5 кілометрів на Босфорі за 1:04:25.
 
Заплив проводиться Національним олімпійським комітетом Туреччини щорічно з 1989 року. Дистанція 6,5 км. починається в Калніджі (в азіатській частині Стамбула) і закінчується в парку Куручешме Джеміль Топузлу (у європейській частині мегаполісу).
 
Борис Колотов отримав статус міжконтинентального плавця та нагороджений медаллю фінішера.
 
Нагадаємо, харківський боксер завоював «золото» на чемпіонаті Європи.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, спорт
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