22.08.2022 15:30 Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по гуртожитку в Харкові: що відбувається на місці акту тероризму

Окупанти завдали ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі 17 серпня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що внаслідок ворожого ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі загинуло 19 людей. З-під завалів будівлі дістали тіла 18 людей, одна людина померла внаслідок отриманих травм.

Як повідомив Суспільному речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко, 22 серпня рятувальники дісталися підвального приміщення, у ньому людей виявлено не було.

У свою чергу речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко зазначив, що серед загиблих людей виявлено 10 чоловіків та 8 жінок. Стать ще однієї загиблої людини, рештки якої обгоріли, ще не встановили.

На даний момент пошуки завершені, проте продовжується розбір завалів гуртожитку.

Нагадаємо, руйнація триповерхового будинку гуртожитку для людей с вадами слуху сталася 17 серпня о 21:13 в Салтівському районі міста Харкова внаслідок потрапляння ворожої ракети.