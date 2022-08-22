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22.08.2022  15:30   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по гуртожитку в Харкові: що відбувається на місці акту тероризму

Окупанти завдали ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі 17 серпня.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що внаслідок ворожого ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі загинуло 19 людей. З-під завалів будівлі дістали тіла 18 людей, одна людина померла внаслідок отриманих травм.
 
Як повідомив Суспільному речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко, 22 серпня рятувальники дісталися підвального приміщення, у ньому людей виявлено не було.
У свою чергу речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко зазначив, що серед загиблих людей виявлено 10 чоловіків та 8 жінок. Стать ще однієї загиблої людини, рештки якої обгоріли, ще не встановили.
 
На даний момент пошуки завершені, проте продовжується розбір завалів гуртожитку.
 
Нагадаємо, руйнація триповерхового будинку гуртожитку для людей с вадами слуху сталася 17 серпня о 21:13 в Салтівському районі міста Харкова внаслідок потрапляння ворожої ракети.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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