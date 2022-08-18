18.08.2022 08:08 Рита Парфенова

Ракетний удар по гуртожитку на Салтівці: подробиці (відео, фото)

За попередніми даними, семеро людей загинуло та 20 постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи).



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Таку інформацію станом на сьому годину рунку повідомили у ДСНС, передає РЕДПОСТ.



Руйнація триповерхового будинку гуртожитку для людей с вадами слуху сталася 17 серпня о 21:13 в Салтівському районі міста Харкова внаслідок потрапляння ворожої ракети.



За інформацією ХОВА, окупанти влучили російською ракетою, попередньо - «Іскандером».



Після вибуху почалася пожежа. До місця події було направлено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 80 чоловік особового складу ДСНС. Площа пожежі складала близько 600 кв.м.



О 23:38 пожежу локалізовано. Наразі продовжується гасіння окремих осередків пожеж та пошук людей під завалами.

Нагадаємо, близько п’ятої години ранку російскі військові випустили по місту не меньш п’яти ракет.



