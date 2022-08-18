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18.08.2022  08:19   Рита Парфенова

Знову гуртожиток й сильна пожежа: наслідки ракетних ударів по Харкову під ранок 18 серпня

Близько п’ятої години ранку російскі військові випустили по місту не меньш п’яти ракет.


t.me/ihor_terekhov

Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«В 4:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. «Прилетело» в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар», – написав він.  

У Слобідському районі окупанти влучили у приміщення гуртожитку. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них - дитини. Дві людини загинули.

У Холодногірському районі почалася дуже велика пожежа в адміністративній будівлі. Її площа понад 4,5 тисячі квадратних метрів. За словами керівництва ДСНС, почалося його обвалення. Також у вогні постраждало близько півтора десятка машин біля цієї будівлі.

ракетний удар харьков холодногорский район

За словами мера міста, інформація щодо прильотів ще уточнюється. Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня ракетним ударом знищена триповерхова будівля гуртожитку для людей з вадами слуху у Салтівському районі Харкова.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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