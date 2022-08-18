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18.08.2022  08:49   Рита Парфенова

Харків на ранок 18 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 6 пожеж в Харківській області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 18 серпня.

Дві пожежі - у Холодногірському та Салтівському районах - сталися в місті Харкові, решта - в області. Два раза рятувальники виїжджали на гасіння пожежі в Ізюмському районі, по одному - в Чугуївському та Харківському районах області.

Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по Салтівському, Холодногірському та Слобідському районах міста Харкова, а також Красноградському районі області. В результаті обстрілів були зруйновані та пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток та будинок культури.

Підрозділи ДСНС залучались для ліквідації пожежі на площі близько 4 тисяч квадратних метрів у будинку культури Холодногірського району Харкова, а також у триповерховому житловому будинку Салтівськомуго району міста Харкова.

У Слобідському районі Харкова сталося часткове руйнування чотириповерхової будівлі гуртожитку та будівлі трамвайного депо. Пожежі не було.

Також у місті Красноград було зруйновано 3 житлових будинки та 12 будівель пошкоджено. За попередніми даними в результаті обстрілів загинуло 2 особи. 3 людей, з них 1 дитину вдалось врятувати. Пожежі не було.

Загалом за добу рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

  • 8 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 6 - спричинених військовими діями;
  • 5 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт;
  • 12 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;
  • 6 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 18 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, близько п’ятої години ранку російскі військові випустили по місту не меньш п’яти ракет.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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