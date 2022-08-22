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22.08.2022  15:44   Дмитро Колонєй

Став відомий режим роботи Будинку нерухомості Харкова у вівторок та середу

Режим консультацій працівників установи Харкова.


Фотография из открытых источников
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, Будинок нерухомості не прийматиме відвідувачів у вівторок та середу, 23 та 24 серпня, але його працівники продовжать консультувати онлайн.
 
Задати питання можна буде в соціальних мережах Facebook, Instagram або написавши лист на електронну пошту: ([email protected])
 
Також ці два дні лише онлайн будуть доступні послуги Департаменту реєстрації. Звернутися туди можна у «Facebook» або на електронну адресу: [email protected]
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  дом недвижимости, режим работы, харьков
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