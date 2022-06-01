01.06.2022 12:14 Рита Парфенова

Дом недвижимости возобновил работу в Харькове

Харьковчане могут получить услуги по регистрации прав на недвижимое имущество.

Оформить права собственности на жилье и офисные помещения опять можно в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на в сфере недвижимости



С 1 июня в Доме недвижимости доступны услуги:

государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество;

внесение записи об отмене государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

внесение изменений в связи с технической ошибкой в ​​Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;

государственная регистрация другого вещного права на недвижимое имущество;

государственная регистрация обременения вещного права на недвижимое имущество;

предоставление информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Кроме того, граждане могут получить квалифицированную консультацию специалистов.



Дом недвижимости работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Для получения услуги нужно предварительно записаться на прием по ссылке.

Напомним, процесс купли-продажи жилой недвижимости в Украине правительство разблокировало с 19 апреля.