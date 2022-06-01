Дом недвижимости возобновил работу в Харькове

Харьковчане могут получить услуги по регистрации прав на недвижимое имущество.
Оформить права собственности на жилье и офисные помещения опять можно в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на в сфере недвижимости
С 1 июня в Доме недвижимости доступны услуги:
Кроме того, граждане могут получить квалифицированную консультацию специалистов.
Дом недвижимости работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Для получения услуги нужно предварительно записаться на прием по ссылке.
Напомним, процесс купли-продажи жилой недвижимости в Украине правительство разблокировало с 19 апреля.
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