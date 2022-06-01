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01.06.2022  12:14   Рита Парфенова

Дом недвижимости возобновил работу в Харькове

Харьковчане могут получить услуги по регистрации прав на недвижимое имущество.

Дом недвижимости возобновил работу в Харькове

Оформить права собственности на жилье и офисные помещения опять можно в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на в сфере недвижимости

С 1 июня в Доме недвижимости доступны услуги:

  • государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество;
  • внесение записи об отмене государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
  • внесение изменений в связи с технической ошибкой в ​​Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;
  • государственная регистрация другого вещного права на недвижимое имущество;
  • государственная регистрация обременения вещного права на недвижимое имущество;
  • предоставление информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Кроме того, граждане могут получить квалифицированную консультацию специалистов.

Дом недвижимости работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Для получения услуги нужно предварительно записаться на прием по ссылке.

Напомним, процесс купли-продажи жилой недвижимости в Украине правительство разблокировало с 19 апреля.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дом недвижимости, харьков
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