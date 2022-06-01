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01.06.2022  11:50   Виталий Хиневич

Грозит ли Украине дефицит продуктов питания: ответ эксперта

Эксперт просил украинцев не делать глобальные запасы соли.

Продукты питания
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Сегодня».
 
Сообщается, что в Украине не будет дефицита продуктов, а цены на каменную соль упадут до 25-30 гривен.
 
По словам экономиста Алексея Дорошенко, в стране ожидается хороший урожай, которого будет достаточно даже для экспорта.
 
Кроме этого, в Украине следили за запасами продуктов и за экспортом.
 
Сейчас тот случай, когда как раз эти продукты, так называемые социальные, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность, они в достаточном количестве из-за того, что правительство заранее запретило вывоз чрезмерного количества и вообще регулировало, следило за запасами", – заявил Дорошенко.
 
Экономист также ранее просил украинцев не делать стратегические запасы соли, так как данный продукт многие компании заказали за границей.
 
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  продукты питания, дефицит
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