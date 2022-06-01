01.06.2022 11:50 Виталий Хиневич
Грозит ли Украине дефицит продуктов питания: ответ эксперта
Эксперт просил украинцев не делать глобальные запасы соли.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Сегодня».
Сообщается, что в Украине не будет дефицита продуктов, а цены на каменную соль упадут до 25-30 гривен.
По словам экономиста Алексея Дорошенко, в стране ожидается хороший урожай, которого будет достаточно даже для экспорта.
Кроме этого, в Украине следили за запасами продуктов и за экспортом.
Сейчас тот случай, когда как раз эти продукты, так называемые социальные, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность, они в достаточном количестве из-за того, что правительство заранее запретило вывоз чрезмерного количества и вообще регулировало, следило за запасами", – заявил Дорошенко.
Экономист также ранее просил украинцев не делать стратегические запасы соли, так как данный продукт многие компании заказали за границей.
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