01.06.2022 11:50 Виталий Хиневич

Грозит ли Украине дефицит продуктов питания: ответ эксперта

Эксперт просил украинцев не делать глобальные запасы соли.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Сегодня».

Сообщается, что в Украине не будет дефицита продуктов, а цены на каменную соль упадут до 25-30 гривен.

По словам экономиста Алексея Дорошенко, в стране ожидается хороший урожай, которого будет достаточно даже для экспорта.

Кроме этого, в Украине следили за запасами продуктов и за экспортом.

Сейчас тот случай, когда как раз эти продукты, так называемые социальные, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность, они в достаточном количестве из-за того, что правительство заранее запретило вывоз чрезмерного количества и вообще регулировало, следило за запасами", – заявил Дорошенко.

Экономист также ранее просил украинцев не делать стратегические запасы соли, так как данный продукт многие компании заказали за границей.