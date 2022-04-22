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22.04.2022  16:23   Дмитрий Колоней

За сутки из Харькова в область передано более 100 тонн гуманитарной помощи

Харьковский областной логистический центр продолжает круглосуточно принимать гуманитарную помощь из других регионов и стран и распределять ее для жителей региона.

 
Как сообщает РЕДПОСТ,  по информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, 21 апреля 2022 года из областного логистического центра передали около 100 400 кг продуктов питания в территориальные громады региона и на пункты выдачи гуманитарной помощи "Укрпочты" и "Новой почты" в Харькове.
 
“Отправляем продукты, в которых сейчас больше всего нуждаются наши люди: это картофель, молоко, куриное мясо, мука, макароны, сахар, фасоль, масло, крупы, консервы, сладости, напитки. Также снабжаем средствами гигиены. Кроме того, за вчера передали более 17 тысяч готовых продуктовых наборов", - отметил Олег Синегубов.
 
Помощь направили Люботинской, Малоданиловской, Дергачевской, Высочанской, Чугуевской, Золочевской, Новопокровской, Красноградской, Балаклейской, Роганской, Ольховской, Изюмской, Краснокутской, Солоницевской, Донецкой, Лозовской территориальным громадам области и жителям Харькова через почтовые пункты выдачи.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  гуманитарная помощь, продукты питания, харьков, распределение
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