22.04.2022 16:23 Дмитрий Колоней

За сутки из Харькова в область передано более 100 тонн гуманитарной помощи

Харьковский областной логистический центр продолжает круглосуточно принимать гуманитарную помощь из других регионов и стран и распределять ее для жителей региона.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, 21 апреля 2022 года из областного логистического центра передали около 100 400 кг продуктов питания в территориальные громады региона и на пункты выдачи гуманитарной помощи "Укрпочты" и "Новой почты" в Харькове.

“Отправляем продукты, в которых сейчас больше всего нуждаются наши люди: это картофель, молоко, куриное мясо, мука, макароны, сахар, фасоль, масло, крупы, консервы, сладости, напитки. Также снабжаем средствами гигиены. Кроме того, за вчера передали более 17 тысяч готовых продуктовых наборов", - отметил Олег Синегубов.

Помощь направили Люботинской, Малоданиловской, Дергачевской, Высочанской, Чугуевской, Золочевской, Новопокровской, Красноградской, Балаклейской, Роганской, Ольховской, Изюмской, Краснокутской, Солоницевской, Донецкой, Лозовской территориальным громадам области и жителям Харькова через почтовые пункты выдачи.