06.01.2023 20:24 Дмитро Колонєй

Міська влада Харкова та волонтери підтримують комунальників у скрутні часи

Тепловики Харкова отримали тисячі пакунків з гуманітарною допомогою.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, КП «Харківські теплові мережі» отримало понад 4 тис. продуктових наборів, які передали за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова та за підтримки громадської організації «Я врятований».

За словами директора Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями Нікіти Стєріна та керівника громадської організації «Я врятований» Дмитра Ложенка, головна ідея акції - підтримати працівників КП у ці нелегкі часи.

Оскільки штат підприємства великий, доставляти набори в його філії почали ще 20 грудня, а сьогодні, у переддень Різдва, фінальну партію пакунків отримали працівники управління ХТМ.



