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06.01.2023  20:24   Дмитро Колонєй

Міська влада Харкова та волонтери підтримують комунальників у скрутні часи

Тепловики Харкова отримали тисячі пакунків з гуманітарною допомогою.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, КП «Харківські теплові мережі» отримало понад 4 тис. продуктових наборів, які передали за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова та за підтримки громадської організації «Я врятований». 
 
За словами директора Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями Нікіти Стєріна та керівника громадської організації «Я врятований» Дмитра  Ложенка, головна ідея акції - підтримати працівників КП у ці нелегкі часи. 
 
 
Оскільки штат підприємства великий, доставляти набори в його філії почали ще 20 грудня, а сьогодні, у переддень Різдва, фінальну партію  пакунків отримали працівники управління ХТМ.

Источник:   Міськрада
 Тэги:  гуманитарная помощь, комунальщики, харьков
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