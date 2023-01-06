Дівчина побила приятельку у Харкові: батьками підлітка зайнялася поліція

Поліція знайшла тинейджера та її батьків під Харковом.
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Те, мимо чого в інший час ви пройшли б, навіть не помітивши, сьогодні може викликати в душі цілу гаму почуттів. З іншого боку, легше звичайного даватиметься робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Східні християни починають святкувати Різдво у Святий вечір – 6 січня, після першої зірки, що ознаменує кінець різдвяного посту.
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