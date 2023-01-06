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06.01.2023  19:47   Дмитро Колонєй

Дівчина побила приятельку у Харкові: батьками підлітка зайнялася поліція

Поліція знайшла тинейджера та її батьків під Харковом.


Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці знайшли дівчину, яка прославилася завдяки відео бійки у соцмережах. Нею виявилася 13-річна мешканка одного з населених пунктів Харківського району. Вона пояснила, що іноді приїжджає до Харкова погуляти. В той день у неї відбувся конфлікт з приятелькою. 
 
 
Ювенальні поліцейські провели з дівчиною та її батьками профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому. 
 
Правоохоронці склали адміністративний протокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.
 
Нагадаємо,що раніше ми писали про псевдоволонтерку, яка ошукала бабусю на Харківщині.
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  драка, подросток, харьков
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