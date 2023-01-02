02.01.2023 17:32 Дмитро Колонєй

Криваве застілля: тяжкопораненого чоловіка рятують медики Харкова (фото)

У Харкові під час святкування Нового року ледь не вбили людину.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 31 грудня 2022 року медики поінформували відділок правоохоронців у Немишлянському районі Харкова, що у лікарню був привезений 28-річний чоловік з ножовим пораненням.

З'ясувалося, що під час святкування Нового року потерпілий посварився з 27-річним знайомим. Конфлікт перейшов у бійку, під час якої злодій наніс товаришу удар ножем у грудну клітку.

Відкрита кримінальна справа про покушення на умисне вбивство. Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисника поінформували про підозру, йому загрожує 15 років позбавлення волі.