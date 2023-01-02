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02.01.2023  17:32   Дмитро Колонєй

Криваве застілля: тяжкопораненого чоловіка рятують медики Харкова (фото)

У Харкові під час святкування Нового року ледь не вбили людину.

Вдарив ножем людину під час сварки чоловік у Харкові, святкуючи Новий рік
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 31 грудня 2022 року медики поінформували відділок правоохоронців у Немишлянському районі Харкова, що у лікарню був привезений 28-річний чоловік з ножовим пораненням.
 
Вдарив ножем людину під час сварки чоловік у Харкові, святкуючи Новий рік
 
З'ясувалося, що під час святкування Нового року потерпілий посварився з 27-річним знайомим. Конфлікт перейшов у бійку, під час якої злодій наніс товаришу удар ножем у грудну клітку.
 
Вдарив ножем людину під час сварки чоловік у Харкові, святкуючи Новий рік
 
Відкрита кримінальна справа про покушення на умисне вбивство. Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Вдарив ножем людину під час сварки чоловік у Харкові, святкуючи Новий рік
 
Зловмисника поінформували про підозру, йому загрожує 15 років позбавлення волі.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  драка, новый год, харьков
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