02.01.2023 18:15 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники вивезли мільйони кубометрів сміття за 2022 рік

Про це поінформували у харківському КП «Комплекс з вивозу побутових відходів».



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», фахівці підприємства вивезли майже 2 млн куб. м сміття з 1 січня по 31 грудня 2022 року:

1,36 млн куб. м ТПВ

551 тис. куб. м великогабаритних відходів.

Щоб навіть під час війни Харків залишався чистим містом, щодня на маршрути виїжджало 150-160 одиниць різноманітної спецтехніки КВПВ.

Підбиваючи підсумки 2022 року, директор КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Олексій Артикуленко наголосив на посиленні соціального забезпечення працівників підприємства:

з'явилося безкоштовне гаряче харчування,

почав функціонувати безкоштовний автобус для перевезення працівників на роботу та з роботи,

надавалася матеріальна допомога,

було відкрито майстерню з обслуговування та ремонту обладнання.