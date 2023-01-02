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02.01.2023  18:15   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники вивезли мільйони кубометрів сміття за 2022 рік

Про це поінформували у харківському КП «Комплекс з вивозу побутових відходів».


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», фахівці підприємства вивезли майже 2 млн куб. м сміття з 1 січня по 31 грудня 2022 року:
  • 1,36 млн куб. м ТПВ 
  • 551 тис. куб. м великогабаритних відходів.
Щоб навіть під час війни Харків залишався чистим містом, щодня на маршрути виїжджало 150-160 одиниць різноманітної спецтехніки КВПВ.
 
Підбиваючи підсумки 2022 року, директор КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Олексій Артикуленко наголосив на посиленні соціального забезпечення працівників підприємства:
  • з'явилося безкоштовне гаряче харчування,
  • почав функціонувати безкоштовний автобус для перевезення працівників на роботу та з роботи,
  • надавалася матеріальна допомога,
  • було відкрито майстерню з обслуговування та ремонту обладнання.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  вывоз мусора, коммунальщики, харьков, квбо
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