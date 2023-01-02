Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківщини

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Гороскоп на 2 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки На перше місце вийдуть емоції. Якщо ви хочете переконати своїх опонентів, забудьте про цифри: яскраві образи та влучні метафори досягнуть мети набагато швидше.

Прогноз погоди у Харкові на 2 січня Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.