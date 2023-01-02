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02.01.2023  18:54   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 2 січня 2023 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб України, ворог обстріляв 12 населених пунктів Харківщини.
 
  • На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення, обстріляв з мінометів  та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп’янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області.

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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