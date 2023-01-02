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02.01.2023  19:31   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники відновили опалення у постраждалому від обстрілів будинку (фото)

Про хід ремонту на Нових Будинках поінформували у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», у Немишлянському районі Харкова продовжують відновлювати будинок на вул. Ощєпкова, який постраждав від ворожих обстрілів.
 

Відновили опалення у постраждалому від обстрілів будинку харківські комунальники
 
Робітники підприємства виконали
  • демонтаж зруйнованих плит,
  • заливку плит покрівлі та перекриття між третім та четвертими поверхами,
  • відновили опалення,
  • відремонтували підлогу та стіни квартир мешканців,
  • встановили віконний блок.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт домов, обстрел, харьков, агрессия россии
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