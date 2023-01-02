02.01.2023 20:00 Дмитро Колонєй

У Харкові розшукували маленьку дівчинку, яка зникла по дорозі додому (фото)

Рідні дитини у Харкові почали бентежитися, коли вона не повернулася вчасно з тренувань.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 2 січня 2023 року о 16:10 черговій частині Харківського районного управління поліції № 1 стало відомо, що зникла 9-річна дитина. Дівчинка пішла на тренування та не повернулась. Правоохороонці розпочали пошуки, які закінчилися успіхом.

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Як з’ясувала поліція, заняття перенесли й дівчина вирішила прогулятися, не попередивши про це рідних. Дитинку правоохоронці повернули батькам, провели з нею та батьками профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали адміністративний протокол.