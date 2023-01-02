02.01.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові зникла дівчинка у новорічну ніч

Правоохоронці отримали інформацію про зникнення 16-річної дівчинки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Поліцейські 1 січня отримали повідомлення про зникнення 16-річної дівчинки. Підліток пішла гуляти зі знайомими та додому не повернулася, на зв'язок не виходила.

Через кілька годин 1 січня о 03:30 працівники сектору ювенальної превенції встановили місцезнаходження неповнолітньої. Вона перебувала у свого товариша в іншому районі міста.

Жодних протиправних дій стосовно підлітка скоєно не було.

Працівники поліції провели з неповнолітньою та батьками профілактичну бесіду і склали адмінпротокол про невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.