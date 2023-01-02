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02.01.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові зникла дівчинка у новорічну ніч

Правоохоронці отримали інформацію про зникнення 16-річної дівчинки.

зникла дівчинка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Поліцейські 1 січня отримали повідомлення про зникнення 16-річної дівчинки. Підліток пішла гуляти зі знайомими та додому не повернулася, на зв'язок не виходила.
 
Через кілька годин 1 січня о 03:30 працівники сектору ювенальної превенції встановили місцезнаходження неповнолітньої. Вона перебувала у свого товариша в іншому районі міста.
 
Жодних протиправних дій стосовно підлітка скоєно не було.
 
Працівники поліції провели з неповнолітньою та батьками профілактичну бесіду і склали адмінпротокол про невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.
 
Нагадаємо, у Харківській області жінка вчинила вбивство і винесла труп на дитячий майданчик.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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