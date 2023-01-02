02.01.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Комунальники усунули у Харкові аварії на водоводах

Першого дня нового року комунальники проводили ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 1 січня зусиллями бригад аварійно-відновлювальних робіт було ліквідовано 14 пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновлено 10 оглядових колодязів. Зокрема, в Індустріальному районі бригади оперативно усунули складне пошкодження на напірній магістралі діаметром 100 мм по вулиці Зубарєва, а сьогодні вони ведуть ремонтні роботи по проспекту Героїв Харкова.

«Внаслідок нещодавнього ворожого обстрілу, серйозно постраждала ділянка водоводу діаметром 500 мм по проспекту Героїв Харкова. Наразі тут проводиться комплекс відновлювальних заходів, що включає перекладку зруйнованої ділянки трубопроводу. Забезпечені необхідною спецтехнікою та матеріалами, роботи ведемо поетапно та обов'язково вкладемося у встановлені терміни», - поінформував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Індустріального району Володимир Сундук.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».