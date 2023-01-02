02.01.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі

У ніч на 2 січня росіяни знову атакували дронами енергетичну інфраструктуру. На жаль, є пошкодження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована.

Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період.

Внаслідок нічної атаки ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.