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02.01.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі

У ніч на 2 січня росіяни знову атакували дронами енергетичну інфраструктуру. На жаль, є пошкодження.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована.
 
Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на  вечірній період. 
 
Внаслідок нічної атаки ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.
 
«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.
 
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області постраждала жінка.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, отключение света
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