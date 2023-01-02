    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області постраждала жінка
02.01.2023  09:15   Віталій Хінєвіч

Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області постраждала жінка

Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Харківщини та населених пунктів наближених до лінії зіткнення в Куп'янському та Чугуївському районах.

швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що під ворожим ударом був Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Новомлинськ, Андріївка, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка, Котлярівка та інші населені пункти.
 
В Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено 5 приватних будинків, постраждала інфраструктура. Внаслідок обстрілів поранення отримала 77-річна жінка. Допомогу надали на місці.
 
Нагадаємо, у Харківській області жінка вчинила вбивство і винесла труп на дитячий майданчик.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.01 Надзвичайні події Виявлено пошкодження домоволодінь внаслідок ворожих обстрілів Харківської області: оперативна інформація від ДСНС 02.01 Надзвичайні події На Куп'янському напрямку ворог обстріляв понад 15 населених пунктів 01.01 Армія У ГУР розповіли, яку тактику обстрілів зараз застосовує агресор
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 