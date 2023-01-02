02.01.2023 08:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області жінка вчинила вбивство і винесла труп на дитячий майданчик

Протягом минулої доби харківські поліцейські оперативно відреагували на 1239 повідомлень громадян про правопорушення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Повідомляється, що поліцейські затримали мешканку села Слобожанське, яка під час розпиття спиртних напоїв зарізала ножем цивільного чоловіка. Зловмисниця разом зі знайомим винесла тіло вбитого на дитячий майданчик, де його вранці виявили перехожі.

Також слідчі оголосили про підозру 25-річному чоловіку в скоєнні шахрайства щодо потерпілого, якому зловмисник продав орендований гараж за 72 тисячі гривень, що не перебував у його власності.

Нагадаємо, виявлено пошкодження домоволодінь внаслідок ворожих обстрілів Харківської області.