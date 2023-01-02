02.01.2023 08:20 Віталій Хінєвіч

Виявлено пошкодження домоволодінь внаслідок ворожих обстрілів Харківської області: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 01 по 02 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



Виявлено пошкодження домоволодінь внаслідок ворожих обстрілів Харківської області: оперативна інформація від ДСНС



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 2 рази рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження 5-ти приватних домоволодінь, лінії електропередач. Постраждала 1 особа. Пожеж не трапилось.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тон питної води.

Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – інші виїзди.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку ворог обстріляв понад 15 населених пунктів.