02.01.2023 08:00 Віталій Хінєвіч

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв понад 15 населених пунктів

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 06:00 02.01.2023 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема, на Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Есмань, Катеринівка і Шалигине - Сумської та Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Андріївка, Куп’янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворожий вогонь зафіксовано неподалік Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Тернів і Діброви Донецької області.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.