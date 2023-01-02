В Україні протягом 2022 року прозвучало фактично 15 тисяч повітряних тривог

З початку повномасштабного вторгнення росії і до кінця 2022 року в Україні пролунало 14 870 повітряних тривог.
Ну що ж трохи статистики за 2022 рік. Дані з 24 лютого, повітряні тривоги на рівні областей. Як все рахувалося можна почитати тут: https://t.co/rt1N6Ins9R pic.twitter.com/sZWkImXFmw— Карта тривог ???????? (@alerts_in_ua) January 1, 2023
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На перше місце вийдуть емоції. Якщо ви хочете переконати своїх опонентів, забудьте про цифри: яскраві образи та влучні метафори досягнуть мети набагато швидше.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
2 січня 2011 року вперше було відзначено неофіційний День інтроверта, який став із самого початку всесвітнім.
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