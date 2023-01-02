02.01.2023 09:50 Віталій Хінєвіч

В Україні протягом 2022 року прозвучало фактично 15 тисяч повітряних тривог

З початку повномасштабного вторгнення росії і до кінця 2022 року в Україні пролунало 14 870 повітряних тривог.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ресурс «Карта тривог».

Повідомляється, що найменше за добу лунало 4 тривоги, середня кількість сирен за день склала 47. Рекорд тривог за добу 189 разів.

У Харківській області повітряна тривога звучала 1558 разів.

Ну що ж трохи статистики за 2022 рік. Дані з 24 лютого, повітряні тривоги на рівні областей. Як все рахувалося можна почитати тут: https://t.co/rt1N6Ins9R pic.twitter.com/sZWkImXFmw — Карта тривог ???????? (@alerts_in_ua) January 1, 2023