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02.01.2023  09:50   Віталій Хінєвіч

В Україні протягом 2022 року прозвучало фактично 15 тисяч повітряних тривог

З початку повномасштабного вторгнення росії і до кінця 2022 року в Україні пролунало 14 870 повітряних тривог.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ресурс «Карта тривог».
 
Повідомляється, що найменше за добу лунало 4 тривоги, середня кількість сирен за день склала 47. Рекорд тривог за добу 189 разів.
 
У Харківській області повітряна тривога звучала 1558 разів.
Источник:   Карта тривог
 Тэги:  воздушная тревога, карта
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