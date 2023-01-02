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02.01.2023  10:40   Віталій Хінєвіч

У Балаклії працюватимуть сапери

У місті Харківської області працюватимуть вибухотехніки.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську раду.
 
Повідомляється, що 2 січня близько 10:00 у місті Балаклея заплановані контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.
 
Громадян просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
 
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області постраждала жінка.
 
Источник:   Балаклійська міська рада
 Тэги:  харьков, саперы
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