26.06.2022 19:54 Дмитрий Колоней

Харьковские саперы разминировали двор и высотку (фото)

Харьковские спасатели работали в пострадавшем от обстрела районе.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, саперы управления провели работы по разминированию во дворе и на техническом этаже жилой 9-этажки в Немышлянском районе города. Были изъяты остатки "Урагана" и вывезены для дальнейшего обезвреживания.