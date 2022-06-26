    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Харьковские саперы разминировали двор и высотку (фото)
26.06.2022  19:54   Дмитрий Колоней

Харьковские саперы разминировали двор и высотку (фото)

Харьковские спасатели работали в пострадавшем от обстрела районе.

Разминировали двор и высотку харьковские саперы

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, саперы управления провели работы по разминированию во дворе и на техническом этаже жилой 9-этажки в Немышлянском районе города. Были изъяты остатки "Урагана" и вывезены для дальнейшего обезвреживания.

Разминировали двор и высотку харьковские саперы

Разминировали двор и высотку харьковские саперы

Разминировали двор и высотку харьковские саперы

 

Тэги:  саперы, разминирование, харьков, обстрел, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.10 Криминал и происшествия Взрывотехники на Харьковщине обезвредили артиллерийские снаряды времен войны 15.10 Криминал и происшествия В Харькове у Белгородского шоссе нашли авиабомбу (фото) 21.08 Криминал и происшествия На Харьковщине нашли фугасную авиабомбу
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 