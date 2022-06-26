26.06.2022 20:10

Как ставить на бокс?

Бокс — один из самых древних видов спорта, который не растерял популярность и в наше время. Миллионы поклонников этого контактного противостояния можно найти практически в каждой стране, в любой части мира.

Большинство зрителей просто наслаждается профессиональными поединками, другие — научились зарабатывать на своем хобби неплохие деньги при помощи ставок.

В этой статье мы расскажем об особенностях беттинга в боксе, чтобы в следующий раз, когда вы решите поставить ставку на Усика или другого своего любимчика, у вас было гораздо больше шансов на успех.

Основные виды исходов боксерского поединка

Многим любителям футбола, баскетбола и похожих командных видов спорта будет сложно на первичном этапе освоения ставок на бокс. Если там все максимально просто (кто больше забил/забросил мячей, тот и победил), то в боксе победа — более разноплановое понятие. Победить или проиграть боксер может сразу по ряду крайне разнообразных причин.

Поэтому перед тем, как начать делать ставки на бокс, важно разобраться в списке возможных исходов боя. Победить или проиграть в бою спортсмен может через:

нокаут (аббревиатура — KO) — падение одного из спортсменов, которое приводит к тому, что он не может подняться без посторонней помощи на протяжение более, чем 10 секунд;

технический нокаут (аббревиатура — TKO) — остановка боя со стороны рефери поединка в связи с тем, что полученная одним из спортсменов существенная травма, мешает проводить бой и (или) угрожает здоровью (также ТКО считается остановка матча через выброшенное одним из тренеров в углу ринга полотенце);

ничейный результат по очкам (аббревиатура — D) — отведенное время боя окончено и при подсчете результатов от трех независимых судей оказалось, что у боксеров равное количество очков;

техническое решение (аббревиатура — TD) — исход боя определяется по фактическим очкам в поединке, которые были получены до травмы (от TKO отличается наличием не преднамеренности в нанесении травмы одним или сразу двумя спортсменами);

дисквалификация (DISQ) — одного из бойцов по тем или иным причинам дисквалифицируют судьи.

Первые четыре из указанных видов исхода боксерского поединка — универсальные для любых регулирующих органов в сфере данного вида спорта. По назначению технического решения есть разные типы правил, зависящие от организации (IBF, WBC, WBO и прочих). В связи с этим, большинство ставок принимается именно на исходы, описанные в начале списка.

Основные виды ставок/прогнозов в сфере бокса

Список возможных ставок в сфере бокса (по категориям) выглядит следующим образом:

Ставка на исход поединка — самый популярный тип ставки, в которой беттер пытается предугадать, кто будет победителем, а кто станет проигравшим. Зачастую результатом является один из двух вариантов. Но иногда случаются ничьи, благодаря которым огромный куш “срывают” именно площадки для ставок (благодаря тому, что на ничью почти никто не ставит). Ставка на тотал раундов — еще один популярный тип ставки, который предлагает предугадать то, какое именно количество раундов будет в том или ином поединке. Максимум в профессиональном боксе — 12. Чем меньше весовая категория — тем больше, в среднем, раундов. Также важно обращать внимание на конкретных спортсменов. Профессиональные нокаутеры и “задиры” редко доводят количество раундов до максимального регламентного показателя. Ставки на вариант окончания боксерского боя — выше мы уже описали уйму вариантов того, чем может закончиться бой. Поэтому многие букмекеры предлагают предугадать возникновение: нокаута, технического нокаута, технического решения, дисквалификации, отказ от продолжения боя, прочее. Чем более популярен бой, тем больше обычно доступно исходов для ставок. Другие варианты — в зависимости от изобретательности конкретной площадки, часто предлагаются и более экзотичные исходы для ставок. Например: угадать результат (по очкам) того, кто был победителем конкретного раунда; угадать точный раунд, который будет победным; угадать, в каком раунде будет первый нокдаун; прочее.

А некоторые площадки принимают пари и на более нетипичные события, которые касаются околобоксерской сферы. Например на то, что произойдет на пресс-конференции перед боем, что будет на взвешивании, кто покажет более тяжелый вес на весах, прочее.

Советы по ставкам на бокс: пошаговое описание действий перед ставкой

Добиться неплохих результатов в сфере ставок на бокс вполне реально. Достаточно просто подходить к этому делу с адекватной долей серьезности и стараться развиваться, как профессиональный беттер. Для этого обязательно:

Проводить комплексное изучение боксеров перед ставкой — чем больше времени будет проведено за аналитической работой, тем выше шансы на то, что пари будет выиграно. Важно ознакомиться со всей статистикой предыдущих боев, с актуальными физическими показателями бойцов, с данными о том, как они готовились к предстоящему бою, были ли какие-то переезды, значительные изменения в жизни и в команде боксеров. Изучать мнение сообщества поклонников бокса — важно пройтись по основным форумам, блогам и прочим площадкам, где аналитики и обычные пользователи делятся собственными мыслями по поводу спортсменов и боев. Не обязательно глубоко вникать в их сообщения. Достаточно будет даже простого изучения общественного мнения, от которого в дальнейшем можно отталкиваться (“Одна голова — хорошо. А миллион — еще лучше”). Выбрать площадку для ставок (а лучше сразу несколько), которой можно доверять и которая предоставляет максимально широкую роспись каждого боксерского поединка — будет полезно, если вы захотите сделать ставку прямо по ходу матча в режиме Live (часто это очень перспективно и выгодно, особенно после нокдауна в каком-то из раундов, когда коэффициенты на того, кто упал, взлетают до небес). На начальном этапе освоения ставок на бокс выберите свой “максимум” для каждой ставки и не выходите за его пределы, как бы не были уверены в итоговом успехе. Иначе, рано или поздно, потеряете все из-за необоснованной рискованности.

Этот небольшой список советов будет надежной основой для новичка, который только начинает свой путь в сфере боксерского беттинга.

Плюсы и минусы ставок на бокс

Плюсы ставок на бокс:

большое разнообразие возможных типов ставок на победу;

немалое количество побед андердогов (не фаворитов), которые приносят много иксов тем, кто сделал ставку на них;

большое количество ставок с явно завышенными коэффициентами (из-за того, что линия бокса не динамичная и часто ведется не самыми профессиональными аналитиками в штате БК);

относительно простой анализ поединка из-за отсутствия большого количества спортсменов, как в командных видах спорта;

повышенные лимиты в ставках на бокс (особенно в чемпионских поединках), которые позволяют заработать большие деньги (но можно и много проиграть).

Минусы ставок на бокс:

присутствует повышенная динамичность и (порой) большая непредсказуемость в бою, когда явный фаворит оказывается в шокирующем нокауте;

довольно закрытая сфера предбоевой подготовки, из-за чего тяжело анализировать спортсменов;

малое количество действительно стабильных и предсказуемых спортсменов, из-за чего часто исход решается одним ударом, который был случайностью как для победителя, так и для проигравшего.

Желаем удачи в ставках и просто настоящего удовольствия от просмотра профессионального бокса.